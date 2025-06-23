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Артистку Наталью Тенякову похоронят 26 июня на Троекуровском кладбище

Прах народной артистки Натальи Теняковой захоронят 26 июня на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщили в МХТ им. А. П. Чехова.

Наталья Тенякова умерла 18 июня в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. В МХТ им. А. П. Чехова она работала с 1988 года. Играла в спектаклях «Кабала святош», «Вишневый сад», «Офелия боится воды», «Говорит Москва», а также в фильмах «Старшая сестра», «Зеленая карета» и других. Наиболее известна по роли бабы Шуры в кинофильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Прощание с артисткой состоялось 20 июня, церемонию посетили актеры Валерий Баринов, Станислав Любшин, Константин Хабенский и Павел Табаков, композитор Сергей Никитин, режиссеры Генриетта Яновская, Кама Гинкас и Андрей Смирнов.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Церемония прощания с Натальей Теняковой

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Наталья Тенякова скончалась 18 июня в Москве

Наталья Тенякова скончалась 18 июня в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дочь Натальи Теняковой — актриса Дарья Юрская (четвертая справа) и актер Олег Тополянский (третий справа)

Дочь Натальи Теняковой — актриса Дарья Юрская (четвертая справа) и актер Олег Тополянский (третий справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Валерий Баринов

Актер Валерий Баринов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Злотовицкий (слева) и актер Евгений Киндинов (справа)

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Злотовицкий (слева) и актер Евгений Киндинов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актеры Станислав Любшин (в центре) и Николай Чиндяйкин (третий справа)

Актеры Станислав Любшин (в центре) и Николай Чиндяйкин (третий справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фотограф Юрий Рост

Фотограф Юрий Рост

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский (слева)

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Композитор Сергей Никитин (слева) и актер Андрей Смирнов (в центре)

Композитор Сергей Никитин (слева) и актер Андрей Смирнов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: актрисы Мария Зорина, Марина Зудина, Вера Воронкова и Мария Сокова

Слева направо: актрисы Мария Зорина, Марина Зудина, Вера Воронкова и Мария Сокова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дочь Натальи Теняковой — актриса Дарья Юрская (вторая слева) и актер Павел Табаков (справа)

Дочь Натальи Теняковой — актриса Дарья Юрская (вторая слева) и актер Павел Табаков (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Виталий Егоров

Актер Виталий Егоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный режиссер Российского академического молодежного театра Марина Брусникина (у микрофона)

Главный режиссер Российского академического молодежного театра Марина Брусникина (у микрофона)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Театральные режиссеры Генриетта Яновская (в центре) и Кама Гинкас (справа)

Театральные режиссеры Генриетта Яновская (в центре) и Кама Гинкас (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Причиной смерти актрисы стала остановка сердца

Причиной смерти актрисы стала остановка сердца

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Церемония прощания с Натальей Теняковой

Церемония прощания с Натальей Теняковой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актриса Ксения Басилашвили (у микрофона)

Актриса Ксения Басилашвили (у микрофона)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Андрей Смирнов

Режиссер Андрей Смирнов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: актеры Юрий Чурсин, Ксения Теплова и Кирилл Трубецкой

Слева направо: актеры Юрий Чурсин, Ксения Теплова и Кирилл Трубецкой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Композитор Сергей Никитин (в центре)

Композитор Сергей Никитин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актриса Кристина Бабушкина (у микрофона)

Актриса Кристина Бабушкина (у микрофона)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дочь Натальи Теняковой — актриса Дарья Юрская (справа)

Дочь Натальи Теняковой — актриса Дарья Юрская (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Олег Тополянский (в центре)

Актер Олег Тополянский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Наталья Тенякова скончалась 18 июня в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дочь Натальи Теняковой — актриса Дарья Юрская (четвертая справа) и актер Олег Тополянский (третий справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Валерий Баринов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Злотовицкий (слева) и актер Евгений Киндинов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актеры Станислав Любшин (в центре) и Николай Чиндяйкин (третий справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фотограф Юрий Рост

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Композитор Сергей Никитин (слева) и актер Андрей Смирнов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: актрисы Мария Зорина, Марина Зудина, Вера Воронкова и Мария Сокова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дочь Натальи Теняковой — актриса Дарья Юрская (вторая слева) и актер Павел Табаков (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Виталий Егоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный режиссер Российского академического молодежного театра Марина Брусникина (у микрофона)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Театральные режиссеры Генриетта Яновская (в центре) и Кама Гинкас (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Причиной смерти актрисы стала остановка сердца

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Церемония прощания с Натальей Теняковой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актриса Ксения Басилашвили (у микрофона)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Андрей Смирнов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: актеры Юрий Чурсин, Ксения Теплова и Кирилл Трубецкой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Композитор Сергей Никитин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актриса Кристина Бабушкина (у микрофона)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дочь Натальи Теняковой — актриса Дарья Юрская (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Олег Тополянский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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