Артистку Наталью Тенякову похоронят 26 июня на Троекуровском кладбище

Прах народной артистки Натальи Теняковой захоронят 26 июня на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщили в МХТ им. А. П. Чехова.

Наталья Тенякова умерла 18 июня в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. В МХТ им. А. П. Чехова она работала с 1988 года. Играла в спектаклях «Кабала святош», «Вишневый сад», «Офелия боится воды», «Говорит Москва», а также в фильмах «Старшая сестра», «Зеленая карета» и других. Наиболее известна по роли бабы Шуры в кинофильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Прощание с артисткой состоялось 20 июня, церемонию посетили актеры Валерий Баринов, Станислав Любшин, Константин Хабенский и Павел Табаков, композитор Сергей Никитин, режиссеры Генриетта Яновская, Кама Гинкас и Андрей Смирнов.

Полина Мотызлевская