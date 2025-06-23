Начальник военной полиции Суджанского района погиб при попытке задержать мародеров

Начальник военной полиции Суджанского района Курской области Алексей Жаров с позывным Жара погиб при попытке задержать мародеров, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Как именно погиб господин Жаров — не уточняется. По данным курского портала «Друг для друга», при задержании мародеры начали отстреливаться от военных полицейских. Подозреваемые в убийстве мародеры задержаны, говорится в сообщении главы региона.

«Алексей служил в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах. Помогал жителям, которые остались в приграничье. Даже в самые трудные моменты он проявлял искреннюю заботу и человечность»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. По его мнению, Алексея Жарова необходимо посмертно представить к награде.

Полина Мотызлевская