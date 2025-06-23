ФАС выявила монопольное завышение цен на теплоэнергию «РИР Энерго»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки монопольно высоких цен на теплоэнергию АО «РИР Энерго». ФАС возбудила дело в отношении компании.

В сообщении службы указано, что компания занимает доминирующее положение на рынке услуг теплоснабжения. «В процессе рассмотрения дела служба даст оценку действиям АО "РИР Энерго" на предмет включения в цены на тепловую энергию экономически необоснованных расходов для потребителей Ефремовской ТЭЦ»,— добавила ФАС.

На сайте «РИР Энерго» указано, что компания обеспечивает электроэнергией 25% потребителей Центрального федерального округа. Всего ей принадлежит 19 электростанций и 245 котельных.

В пресс-службе «РИР Энерго» заявили «Ъ», что речь идет о коммерческом споре, возникшем между поставщиком и потребителем пара – ООО «Зернопродукт». «Цена на пар Ефремовской ТЭЦ до 2025 года была убыточной и не обеспечивала экономическую обоснованность его производства. В 2025 году потребителю были направлены новые предложения по цене, которые он оспорил в ФАС. С нашей стороны для рассмотрения в антимонопольной службе будут предоставлены все необходимые подтверждающие документы по расчету цены», — сказали в компании.

Обновлено 23 июня в 14:37. Добавлен комментарий пресс-службы «РИР Энерго».