На подъезде к Крымскому мосту с обеих сторон скопилось около 800 автомобилей

В очереди к досмотровым пунктам на въезде на Крымский мост со стороны Тамани стоят 460 автомобилей, со стороны Керчи — 340 транспортных средств. По данным Telegram-канала «Крымский мост», водителям приходится ожидать досмотра от одного часа до двух.

Затор на подъезде к мосту начал скапливаться в понедельник около девяти часов, проезд в обе стороны был свободным с вечера воскресенья и в течение минувшей ночи.

По данным Telegram-канала «Крымский мост», на прошлой неделе трафик на автоподходах к мосту был небольшим, в ночное время очередей не было вообще. Заторы возникали в выходные, а также в понедельник и пятницу в период с 13 до 17 часов. Максимальное время ожидания для водителей и пассажиров составляло около двух часов.

Анна Перова, Краснодар