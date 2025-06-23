Строящийся музейно-театральный комплекс в Кемерове откроют на год позже

Открытие музейно-театрального комплекса в Кемерове перенесли на конец 2026 года. Ранее завершить строительство объекта, стоимостью 43,5 млрд руб., планировалось до конца 2025 года. По словам губернатора региона Ильи Середюка, сроки ввода в эксплуатацию изменились в связи с подбором аналогов специального оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Строительная готовность объекта составляет 60%, завершение работ намечено на конец 2026 года. Изменение сроков строительства вызвано сложностями при подборе в формате импортозамещения аналогов технологического оборудования инженерных систем и специального оборудования театральных технологий. Временной период на изготовление, доставку и монтаж которых на текущий момент может составить от 6 до 12 месяцев», — прокомментировал глава региона (цитата по ТАСС).

В музейно-театральном комплексе общей площадью почти 74 тыс. кв. м сейчас завершаются строительно-монтажные работы, выполняется монтаж фасадов, работы по устройству вентиляции, системы отопления. Строительная готовность объекта составляет 60%. В комплексе расположатся филиал государственного академического Мариинского театра, филиал Русского музея, Кузбасский центр искусств с киноконцертным комплексом и филиал национального центра «Россия».

На одной территории с комплексом будет построена гостиница, которую с основным зданием соединит теплый переход. Проектом также предусмотрены зона для конференций, СПА, ресторан, скай-бар, подземная парковка, тренажерный зал.

Лолита Белова