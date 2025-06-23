Рауфа Рахимова отработает 80 часов в уфимской инфекционной больнице

Издатель портала «Пруфы» и племянница экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Рауфа Рахимова приступила к отработке 80 часов обязательных работ, сообщила она в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медиаменеджер Рауфа Рахимова

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Медиаменеджер Рауфа Рахимова

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в апреле Рауфа Рахимова была признан виновной в нанесении побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ) блогеру Арслану Нигаматьянову и назначила 80 часов обязательных работ. В мае решение было оставлено без изменений.

Вину госпожа Рахимова не признала.

«Некоторые мне говорят: “Они” хотят тебя унизить!» Но как можно унизить человека физическим трудом? На свежем воздухе? Отработаю свои 80 часов добросовестно, с пользой для общества. И для себя, ведь, польза неоценима для здоровья»,— написала медиаменеджер.

Как сообщила «Ъ-Уфа» Рауфа Рахимова, она будет трудиться на территории инфекционной больницы №4 от четырех до восьми часов ежедневно.

Венера Хисамова