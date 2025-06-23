Глава СКР взял на контроль проверку по жалобам на перевозчиков в Челябинске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ненадлежащего оказания транспортных услуг в Челябинске. Соответствующее обращение поступило через приемную в соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Жители Челябинска пожаловались на действия водителей-мигрантов, которые при перевозке пассажиров якобы требуют оплаты наличными или переводом на частные счета. Кроме того, по данным заявителей, в июне 2024 года из-за изменений маршрутов водители спровоцировали конфликт, в результате которого люди не смогли вовремя добраться до нужных пунктов. Несмотря на многочисленные жалобы, ни транспортная компания, ни контролирующие органы не приняли мер.

Следственное управление СКР по Челябинской области начало проверку по этому факту. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ Алексею Колбасину предоставить отчет о ходе расследования. Ситуация взята на контроль центрального аппарата СКР.

Татьяна Андреева