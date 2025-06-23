Саратовская область вошла в топ-10 регионов России по инвестиционному климату

Саратовская область заняла 10-е место среди всех субъектов РФ в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В ПФО регион занял 5-ю позицию. В предыдущие два года Саратовская область находилась на 13-й строчке. Рейтинг служит инструментом оценки усилий властей по созданию комфортных условий для бизнеса, и представляет из себя стимул для межрегиональнуй конкуренции за привлечение капиталовложений.

Оценка за 2025 год формировалась на основе анализа свыше 80 показателей, сгруппированных по восьми ключевым направлениям: доступность недвижимости, развитие инженерных сетей и коммуникаций, уровень защиты бизнеса, меры государственной поддержки предпринимателей, развитие экспортной деятельности, состояние инфраструктуры и связи, обеспеченность кадровыми ресурсами и конкурентоспособность рынка. Источниками данных выступили официальная статистика и масштабные опросы представителей бизнес-сообщества и экспертов.

В этом году Саратовская область подтвердила статус лидера во внедрении передовых инвестиционных стандартов, заняв 17-е место в стране по качеству реализации Регионального инвестиционного стандарта (РИС) 2.0. Авторы рейтинга уверяют, что результат свидетельствует об эффективной работе базовых институтов поддержки инвесторов.

Особенно высоко эксперты оценили механизм предоставления земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов. В Саратовской области эта процедура в среднем занимает 15 дней, что существенно быстрее среднего показателя среди регионов-лидеров (21 день).

Значительное улучшение отмечено и в сфере подключения к электроснабжению и водоснабжению. Ключевую роль здесь играет Корпорация развития Саратовской области, обеспечивающая инвесторам комплексное сопровождение на этих критически важных этапах. Положительную динамику продемонстрировали также процедуры регистрации прав собственности и кадастрового учета. Инвестиционный портал региона вошел в группу «отличников», предоставляя бизнесу удобный доступ к информации и онлайн-сервисам.

«На пленарном заседании ПМЭФ Президент Владимир Путин отметил Саратовскую область в числе регионов с самой высокой динамикой роста в рейтинге. Это результат масштабной работы всего регионального инвестиционного блока под руководством губернатора Романа Бусаргина»,— подчеркнул министр инвестиционной политики области Александр Марченко. Рост позиций в престижном рейтинге укрепляет имидж Саратовской области как перспективной площадки для вложения капитала.

Никита Маркелов