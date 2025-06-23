В Танзании популярных YouTube-блогеров задержали за ролики о коррупции

Двое популярных в Танзании блогеров арестованы по обвинению «в неправомерном использовании социальных сетей». Как сообщает Bloomberg, 32-летний Джексон Кабало и 37-летний Джозеф Мриндоко — авторы и ведущие популярного канала в YouTube, где публиковались в числе прочего материалы о политике, обсуждались проблемы коррупции, демократии, национального долга Танзании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @malisa_gj Фото: @malisa_gj

Кабало и Мриндоко были задержаны 20 июня. Но, как пишет африканское издание PanAfricanVision, их задержание было больше похоже на похищение. Из автомобиля Land Cruiser, подъехавшего к дому, где живут блогеры, вышла группа неизвестных в гражданской одежде, но с оружием в руках.

Блогеров вывели на улицу, надели на них наручники и уложили на асфальт лицом вниз. После этого люди в штатском обыскали дом, не предъявив ордера, вынесли все электронное оборудование и уехали. На требования родных и соседей предъявить документы неизвестные ответили отказом, хотя и назвали себя полицейскими. Лишь 22 июня после протестов общественности официальные представители МВД выпустили сообщение о проведенной операции, в котором говорилось, что задержанные обвиняются в «неправомерном использовании соцсетей».

Некоторые политологи связывают эти события с давлением на местную оппозицию в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в октябре. Несколькими днями ранее в стране была арестована глава женского крыла третьей по величине в Танзании партии «Альянс за перемены и прозрачность» Джанет Рите, которая выступила на митинге с критикой властей.

Алена Миклашевская