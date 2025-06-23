В Оренбуржье раскрыто мошенничество с ремонтом дороги и ущербом на 3,6 млн рублей

В Матвеевском районе завершено расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере. Директор коммерческой организации обвиняется в похищении свыше 3,6 млн руб. из бюджета. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2021 году обвиняемый, являясь директором компании-субподрядчика, которая участвовала в ремонте дороги на улице Богословского в селе Матвеевка, использовал материалы низкого качества и не выполнил работы в полном объеме. Это привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия и сделало его непригодным для эксплуатации.

В связи с этим было арестовано имущество обвиняемого и его организации общей стоимостью более 30 млн руб. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Георгий Портнов