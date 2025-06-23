Средний размер штрафа за нарушение ПДД в Краснодаре составил 7,5 тысяч рублей
Средний размер штрафа за нарушение правил дорожного движения в Краснодаре в период с января по апрель 2025 года составил 7,5 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД порталу BFM Кубань.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Наиболее распространенными основаниями для привлечения к административной ответственности стали нарушения, связанные с остановкой и стоянкой транспортных средств в запрещенных местах, отсутствие полиса ОСАГО, а также использование тонированных стекол с несоответствующими нормативу характеристиками.
В указанный период в отношении юридических и должностных лиц в Краснодаре было вынесено 189 постановлений о наложении административных штрафов по линии ГИБДД. Кроме того, по данным краевого управления МВД, в первом квартале 2025 года с использованием систем автоматической фиксации нарушений в регионе вынесено более 236 тыс. постановлений.