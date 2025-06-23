Житель Курской области получил ранение на рыбалке при детонации боеприпаса

Житель Глушковского района Курской области получил минно-взрывную травму из-за детонации боеприпаса. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Согласно сообщению главы региона, 31-летний мужчина возвращался с рыбалки в поселке Куйбышева Рыльского района. В этот момент сдетонировал неразорвавшийся боеприпас. Мужчина самостоятельно обратился в Курскую областную больницу — медики зафиксировали минно-взрывную травму, осколочные ранения левого бедра и закрытую черепно-мозговую травму.

Господин Хинштейн напомнил жителям региона, что приграничные территории «изобилуют неразорвавшимися снарядами». «Каждый день наши саперы обезвреживают их в огромном количестве. Прошу каждого соблюдать все меры безопасности и быть крайне бдительными!» — написал господин Хинштейн. По последним данным, в регионе разминированы 44 населенных пункта. Еще в 16 муниципалитетах ведутся саперные работы.

Полина Мотызлевская