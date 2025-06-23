Дело о взыскании с контрагентов СНХЗ 10 млрд рублей прекращено

Арбитражный суд Башкирии прекратил производство по исковым требованиям гражданина Кипра Иоанниса Стиляноу и АО «Компания "Ника"» к бывшему совладельцу Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) Иосифу Рутману и аффилированным к ним лицам и компаниям о взыскании в общей сложности 10,8 млрд руб. Как следует из картотеки арбитражных дел, в феврале этого года заявители отказались от требований, ходатайства были рассмотрены в середине марта.

Компания «Ника» пыталась взыскать более 9 млрд руб. с Иосифа Рутмана (кроме СНХЗ был совладельцем АО «Синтез-каучук»), его сестры Анны Рутман, бывшего гендиректора СНХЗ Александра Нуждина, а также Олега Васильева, Ирины Крашенинниковой, Максима Бикмурзина, Анастасии Афанасьевой, Эдуарда Васильева, кипрской компании «Риксфорт ассэт холдинг», эмиратской фирмы «АОКС трейдинг Л.Л.С-ФЗ», связанных с СНХЗ организаций «Открытые инвестиции», «Ишимбайский известняк», «Промышленные инвестиции», «Фитнесс», «Управление недвижимостью» и «Таурус».

Сама «Ника» не имеет отношения к СНХЗ, а право на взыскание выкупила по договору цессии у АО «Русский водород» (сейчас — АО «Росхим»), в 2023 году ставшего новым собственником предприятия. В сумму иска новый собственник оценил ущерб заводу из-за невыгодных сделок с зарубежными контрагентами.

Господин Стиляноу предполагал, что ответчики виноваты в продаже акций СНХЗ по заниженным ценам, ущерб оценивался в 1,8 млрд руб.

В октябре 2024 года производства по искам были объединены в одно дело. 10 марта 2025 года в дело вступила прокуратура Башкирии, которая обнаружила, что деятельность Иоанниса Стиляноу связана с украинским туристическим агентством «Карпатия тур» и организациями «Львовэнерорембуд» и «Львовэнергософт». В таком случае, по мнению надзорного ведомства, удовлетворение исковых требований могло повлечь вывод активов российских предприятий в недружественные страны.

В тот же день производство по делу было прекращено.

Иосиф Рутман владел стерлитамакской группой компаний ТАУ, в структуру которой входили СНХЗ, «Синтез-каучук». В 2017 году в его отношении было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, его объявили в розыск. Летом 2024 года стало известно о гибели господина Рутмана в авиакатастрофе — по данным «Ъ-Уфа», вертолет, в котором находился предприниматель, потерпел крушение.

Идэль Гумеров