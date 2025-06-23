Китай вводит государственный цифровой ID для всех интернет-пользователей

Китай готовится к введению национального интернет-идентификатора, который будет выдаваться государством. Соответствующий законопроект был принят в конце мая и вступит в силу 15 июля.

Получить цифровой ID пользователи смогут через портал госуслуг. Его получение носит добровольный характер. Регистрация на многих цифровых платформах в Китае уже давно возможна только после подтверждения личности с помощью личных документов или банковской карты. Власти заявляют, что введение национального цифрового ID упрощает процесс регистрации на онлайн-платформах, устраняя необходимость регистрироваться на каждом сайте отдельно. Однако многие эксперты опасаются, что новый инструмент правительства еще больше ограничит свободу слова в стране.

Цифровой ID, выдаваемый правительством, уже существует в некоторых странах (Эстонии, Индии, Франции, Испании, Германии и др.) или будет введен в ближайшее время. Однако ни в одной из этих стран он не используется для получения доступа к онлайн-платформам. В большинстве стран это дополнительный инструмент для получения услуг, оказываемых государством.

Кирилл Сарханянц