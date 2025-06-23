На Енисее установили дополнительные боны после утечки нефтепродуктов

Возле буксира «ОТ-2439», севшего на мель на Енисее в Казачинском районе Красноярского края, установили дополнительные боновые заграждения. Как сообщил глава района Юрий Озерских, боны установили для предотвращения повторной утечки нефтепродуктов в реку.

8 июня следовавший в Дудинку буксир с двумя баржами получил пробоину при столкновении с подводным препятствием и встал у берега в полузатопленном состоянии. В Енисей вылилось до 30 тонн дизтоплива. 10 июня вокруг судна установили два рубежа боновых заграждений. Но нефтяная пленка от попавших в реку нефтепродуктов растянулась примерно на 30 км от места аварии. Вытекшие нефтепродукты сосредоточены на правом берегу Енисея, в прибрежной зоне, где задерживаются на берегу и заводях. 21 июня из топливного бака произошла еще одна утечка при подготовке судна к подъему.

По словам господина Озерских, сейчас спасатели откачивают нефтепродукты из машинного отделения на специальный корабль «Эколог». Вокруг обоих судов установлены дополнительные боновые заграждения. Мониторинг выброса нефтепродуктов ведется на 80 км от места расположения буксира вниз по течению.

Полина Мотызлевская