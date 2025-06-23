Билайн и «Инфомаксимум» заключили соглашение о сотрудничестве в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики

Соответствующий документ был подписан между и ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и ООО «Инфомаксимум» в рамках Петербургского международного экономического форума.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум», и Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна (крайний справа)

Фото: предоставлено Билайн Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум», и Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна (крайний справа)

Фото: предоставлено Билайн

Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики, направленное на развитие отечественных технологий и укрепление технологического суверенитета России.

Закрепленные в нем основные направления сотрудничества включают обмен опытом, создание экспертных групп и проведение совместных мероприятий (таких как конференции и рабочие совещания). Такой формат взаимодействия позволит усилить развитие технологий, повысить их безопасность и обеспечить поддержку отечественных разработчиков в области искусственного интеллекта и аналитики.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна:

«Это важный шаг на пути к развитию отечественных технологий, укреплению технологического суверенитета и созданию инновационных решений для цифровой трансформации страны. Совместная работа с «Инфомаксимум» позволит расширить возможности и доступности использования генеративного искусственного интеллекта в государственных и коммерческих сферах, что принесет пользу всей цифровой экосистеме России».

Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум»:

«Соглашение между Билайном и «Инфомаксимум» фиксирует наши общие намерения в двух стратегически важных направлениях. Мы видим, как быстро меняются подходы к работе с данными, управлению процессами. И именно в телеком-секторе эти вызовы требуют результативных и масштабируемых решений, таких как система активной бизнес-аналитики Proceset».

ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru