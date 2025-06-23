«Это похоже на систему»

«Торпедо» может быть исключено из Российской премьер-лиги. Леонид Соболев — один из владельцев клуба — арестован. Также заведено уголовное дело на Валерия Скородумова, который занимает пост генерального директора. Их подозревают в том, что они платили арбитрам за принятие решений в пользу команды. Пока вина фигурантов дела не доказана. Но очередной скандал еще раз показывает, что в российском футболе далеко не все так чисто, как пытаются донести болельщикам, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

История с «Торпедо», мягко говоря, не первый эпизод, который доказывает, что в российском футболе работают мутные схемы. Не просто так аналитическая компания Sportradar постоянно выявляет, как сейчас говорят, «подозрительные» матчи. Например, в 2023-м Россия по этому показателю была второй в мире, первое место — у Бразилии. А Sportradar можно верить, ведь компания работает на букмекеров, которые пытаются не потерять на «договорняках» свои деньги. Несмотря на сотни эпизодов, которые выявляются, уголовные дела возбуждаются выборочно, и ответа на вопрос почему нет.

Да, мы постоянно слышим от руководителей нашего футбола реплики о нулевой толерантности к коррупции и даже видим, как людей арестовывают и отстраняют. Но ситуация в целом не меняется. Сейчас, например, после ареста руководителей «Торпедо» тут же встал вопрос о возможном исключении клуба из РПЛ из-за репутационных потерь федерации и лиги. Вроде все по делу. Но почему тогда этот вопрос не поднимался, когда скандал грянул в Самаре? Там «Крылья Советов» тоже вроде как работали с арбитрами, да и суммы были гораздо значительнее. Адвокаты арестованных руководителей «Торпедо» говорят о неких могущественных врагах из одного северного города, которые хотят видеть в РПЛ другой клуб. Все это, естественно, неофициально, но волна идет серьезная.

У правоохранительных органов, похоже, есть доказательная база, иначе аресты были бы невозможны. Называются даже конкретные игры и суммы взяток. Получается, за клубом следили. Но почему именно за этим, а не за каким-то другим?

Если связать все истории последних лет, где фигурируют серьезные нелегальные гонорары, выплаченные арбитрам, становится понятно, что это не единичные разрозненные факты, это похоже на систему. И вот здесь интересно: все эти уголовные дела — попытка бороться с коррупцией в российском футболе или просто инструмент для оказания давления на неугодных?

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Владимир Осипов