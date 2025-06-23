В Челябинске на реконструкцию площадки в парке Гагарина направят 166 млн рублей

Центральный парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Челябинске объявил торги на укладку покрытий и установку бордюров на площадке «Гулливер», закрытой с июня 2024 года на реконструкцию. Начальная стоимость контракта на выполнение этих работ составляет более 166,3 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, будущему подрядчику необходимо положить на территории площадки плитку, резиновое травмобезопасное покрытие, асфальт, газон, оформить территорию для роллердрома и теннисного корта, а также на некоторых участках засыпать песок. Кроме того, нужно установить бордюры из лиственницы. Срок выполнения работ — до 31 декабря 2025 года.

Подрядчика определят 7 июля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первый этап реконструкции центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина объявили в мае 2024 года. В рамках него планируется обновить площадку «Гулливер». Заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев тогда сообщал, что стоимость этого этапа реконструкции составит 903 млн руб. На площадке «Гулливер» планируют разместить игровые зоны, аттракционы, каток, фудкорт. Завершить все работы намеревались в 2025 году.

В апреле этого года центральный парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина объявлял закупку на поставку и сборку фудкорта, дома творчества и теннисно-шахматной школы. Стоимость контракта составляла более 222,8 млн руб. Объекты будут быстровозводимыми. Общая площадь одноэтажного фудкорта с детским кафе составит 800-950 кв. м., дома творчества — 377-415 кв. м., а теннисно-шахматной школы — 383,5-421 кв. м. Срок выполнения работ — десять месяцев с момента подписания контракта. В настоящий момент подрядчика все еще не определили.

Ольга Воробьева