В челябинском парке Гагарина построят фудкорт и дом творчества за 222 млн рублей

Центральный парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина объявил закупку на поставку и сборку фудкорта, дома творчества и теннисно-шахматной школы. Начальная стоимость контракта составляет более 222,8 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Отмечается, что объекты будут быстровозводимыми. Общая площадь одноэтажного фудкорта с детским кафе составит 800-950 кв. м., дома творчества — 377-415 кв. м., а теннисно-шахматной школы — 383,5-421 кв. м. В техзадании указано, что здания должны прослужить не менее 20 лет. В каждом из них также будут размещены санузлы и хозяйственные помещения. Подрядчику необходимо в течение десяти месяцев с подписания контракта поставить и собрать каркасные здания, сделать внутреннюю отделку и провести инженерные сети.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 апреля 2025 года. Подрядчика определят 29 апреля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае 2024 года начался первый этап реконструкции центрального парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, в рамках которого планируют обновить площадку «Гулливер». На реализацию проекта направят 903 млн руб. Заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев тогда сообщал, что реконструкция включает размещение четырех зон: игровых площадок, зоны аттракционов, катка, фудкорта и центральной площади. Завершение всех работ на площадке «Гулливер» запланировано на 2025 год. С 1 июня прошлого года она закрыта для посещения.