В Челябинске покажут рассекреченные документы Великой Отечественной войны

1 июля в Челябинске откроется выставка «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» (0+). Посетители смогут увидеть письма, архивные документы и редкие артефакты тех лет, сообщает пресс-службы парка «Россия — моя история»,

Экспозиция является адаптацией материалов московского Государственного исторического музея и охватит 23 региона. В Челябинске показ пройдет в историческом мультимедийном парке «Россия — моя история» в ТРК «Гагарин Парк». Вход на выставку будет бесплатный.

Жители города смогут увидеть более 400 документов, которые свидетельствуют о событиях от 22 июня 1941 года до парада Победы 24 июня 1945 года. Как рассказала Дарья Потемкина, директор мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в Челябинске, в экспозиции будут представлены ранее не опубликованные рассекреченные документы.

Полина Цыганова