Зарубежные СМИ: Как США усиливают безопасность после ударов по Ирану?

На фоне ударов Соединенных Штатов по Ирану цены на нефть достигли максимума за последние пять месяцев. На открытии азиатских рынков 23 июня фьючерсы на марку Brent торговались выше $81 за баррель — за сутки котировки выросли почти на 6%. Дальнейшая динамика на рынке будет зависеть от действий Ирана, полагают аналитики, опрошенные Financial Times. Тем временем поддерживаемые Тегераном иракские ополченцы готовятся атаковать базы США в регионе, сообщает The New York Times со ссылкой на источник в американской разведке. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

По данным The New York Times, сейчас на американских базах на Ближнем Востоке размещены более 40 тыс. военнослужащих. В первую очередь нападение со стороны иранских прокси может угрожать подразделениям, которые расквартированы в Ираке и Сирии — официальный Багдад якобы сейчас прилагает все усилия, чтобы сдержать группировки.

Незадолго до этого CNN передавал, что около 500 сотрудников американского посольства в Ираке покинули страну. На этом фоне Госдепартамент США призвал своих граждан в регионе проявлять повышенную осторожность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

Бдительность усиливают и на территории самих Соединенных Штатов, как сообщает ABC со ссылкой на источники, высокопоставленные чиновники из ФБР обсудили американские удары по Ирану с некоторыми губернаторами. Их призвали усилить меры безопасности из-за возможных кибератак со стороны Исламской Республики. В зону риска также попали еврейские организации. Тем временем в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе увеличили число полицейских патрулей на улицах.

За несколько дней до американских ударов по Ирану Трамп получил на саммите G7 послание от Тегерана, передает NBC. В нем якобы содержалась угроза разбудить спящие ячейки террористических группировок в США в случае, если американцы присоединятся к атакам Израиля на Исламскую Республику. При этом власти Соединенных Штатов пока официально не комментировали эту информацию. Вечером 22 июня Трамп допустил возможность смены власти в Иране, если нынешнее руководство не сможет сделать страну «снова великой». 23 июня американский президент вновь созовет на совещание Совет нацбезопасности США. В Белом доме по-прежнему возникают противоречия по оценке ущерба, нанесенного ядерной программе Тегерана. вице-президент Джей Ди Вэнс говорит, что США не могут 100-процентно подтвердить уничтожение всех объектов инфраструктуры по обогащению урана. В то же Трамп настаивает на обратном, по его словам, все воскресные удары «попадали в яблочко».

