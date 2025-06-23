Начат поиск подрядчика для строительства дороги в «Новоселках»

ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» начала поиск подрядной организации, которая займется строительством улицы в производственной зоне индустриального парка «Новоселки» во Фрунзенском районе Ярославля. Соответствующий открытый конкурс объявлен в системе «ЕИС Закупки».

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Начальная цена контракта составляет 112,5 млн руб. Работы должны начаться с даты подписание соглашения, а завершиться — к 30 ноября 2025 года. Дорога будет двухполосной с тротуарами, ее протяженность составит — 786 м. Начало трассы расположено на пересечении улиц Технопарковой и 1-й Технологической.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что дорога является дублером Костромского шоссе и свяжет Ивановскую и Технопарковую улицы. Большая часть дороги со стороны Ивановской уже построена в 2024 году. Оставшийся участок идет вдоль завода Komatsu. Новая дорога обеспечит подъезд к распределительным центрам и позволит развивать новые инвестиционные площадки.

Алла Чижова