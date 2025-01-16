В индустриальном парке «Новоселки» достроят дорогу-дублер Костромского шоссе

В Ярославле в 2025 году планируется завершение строительства улицы в производственной зоне индустриального парка «Новоселки». Информация об этом содержится в Адресной инвестиционной программе региона на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место, где пройдет дорога-дублер

Фото: Яндекс-Карты Место, где пройдет дорога-дублер

Фото: Яндекс-Карты

Дорога является дублером Костромского шоссе и свяжет Ивановскую и Технопарковую улицы. Большая часть дороги со стороны Ивановской уже построена в 2024 году. Оставшийся участок идет вдоль завода Komatsu.

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в Корпорации развития Ярославской области, новая дорога обеспечит подъезд к распределительным центрам «Пятерочка», «Чижик» и «Отрада» (сеть аптек «Апрель+»). Два последних откроются в 2025 году. Кроме того, дорога-дублер позволит развивать новые инвестиционные площадки. Там планируется построить заводы по производству пивной дробины, гидравлических механизмов, электротехнических устройств, а также дверей.

В региональном бюджете на строительство дороги заложено 112,5 млн руб. включая разработку проектной документации.

Антон Голицын