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Коммерсантъ FM
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Кремль о ситуации вокруг Ирана и возможной встрече Путина и Трампа. Главное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам на брифинге о том, как Россия относится к ударам по Ирану, возможна ли встреча президентов РФ и США и когда ожидать продолжения российско-украинских переговоров. Ключевые тезисы — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О ситуации вокруг Ирана

  • Кремль осуждает удары по Ирану, они стали причиной нового витка эскалации напряженности в регионе.
  • Помощь России Ирану будет зависеть от того, что необходимо Тегерану.
  • Трамп не уведомлял Путина о намерении нанести удар по Ирану.
  • Путин встретится с главой МИД Ирана сегодня в Кремле.
  • РФ открыто заявила о своей позиции по конфликту Ирана и Израиля, это важное проявление поддержки Тегерану.

Об отношениях с США

  • Между президентами России и США Трампом есть договоренность, что при необходимости они могут созвониться в любой момент.
  • Время для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа наступит только после выработки решений и договоренностей.
  • Переговоры экспертов в Стамбуле можно рассматривать как преддверие встречи Путина и Трампа.
  • Удары США по ядерным объектам в Иране не отразятся на двустороннем диалоге Москвы и Вашингтона, так как это независимые процессы.

О международных контактах

  • Ясность по срокам третьего раунда российско-украинских переговоров должна появиться на этой неделе.
  • Путин сегодня поговорил по телефону с премьером Ирака.

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