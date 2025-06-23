Кремль о ситуации вокруг Ирана и возможной встрече Путина и Трампа. Главное
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам на брифинге о том, как Россия относится к ударам по Ирану, возможна ли встреча президентов РФ и США и когда ожидать продолжения российско-украинских переговоров. Ключевые тезисы — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О ситуации вокруг Ирана
- Кремль осуждает удары по Ирану, они стали причиной нового витка эскалации напряженности в регионе.
- Помощь России Ирану будет зависеть от того, что необходимо Тегерану.
- Трамп не уведомлял Путина о намерении нанести удар по Ирану.
- Путин встретится с главой МИД Ирана сегодня в Кремле.
- РФ открыто заявила о своей позиции по конфликту Ирана и Израиля, это важное проявление поддержки Тегерану.
Об отношениях с США
- Между президентами России и США Трампом есть договоренность, что при необходимости они могут созвониться в любой момент.
- Время для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа наступит только после выработки решений и договоренностей.
- Переговоры экспертов в Стамбуле можно рассматривать как преддверие встречи Путина и Трампа.
- Удары США по ядерным объектам в Иране не отразятся на двустороннем диалоге Москвы и Вашингтона, так как это независимые процессы.
О международных контактах
- Ясность по срокам третьего раунда российско-украинских переговоров должна появиться на этой неделе.
- Путин сегодня поговорил по телефону с премьером Ирака.