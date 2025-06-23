Кремль о ситуации вокруг Ирана и возможной встрече Путина и Трампа. Главное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам на брифинге о том, как Россия относится к ударам по Ирану, возможна ли встреча президентов РФ и США и когда ожидать продолжения российско-украинских переговоров. Ключевые тезисы — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О ситуации вокруг Ирана

Кремль осуждает удары по Ирану, они стали причиной нового витка эскалации напряженности в регионе.

Помощь России Ирану будет зависеть от того, что необходимо Тегерану.

Трамп не уведомлял Путина о намерении нанести удар по Ирану.

Путин встретится с главой МИД Ирана сегодня в Кремле.

РФ открыто заявила о своей позиции по конфликту Ирана и Израиля, это важное проявление поддержки Тегерану.

Об отношениях с США

Между президентами России и США Трампом есть договоренность, что при необходимости они могут созвониться в любой момент.

Время для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа наступит только после выработки решений и договоренностей.

Переговоры экспертов в Стамбуле можно рассматривать как преддверие встречи Путина и Трампа.

Удары США по ядерным объектам в Иране не отразятся на двустороннем диалоге Москвы и Вашингтона, так как это независимые процессы.

О международных контактах