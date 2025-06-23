На капремонт корпуса гимназии №6 в Сочи выделили 134 млн рублей

В Сочи начался капитальный ремонт корпуса гимназии №6 на улице Абрикосовой, который обойдется более чем в 134 млн руб. Это первый серьезный ремонт здания за 37 лет с момента его постройки, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в 2025 году гимназия была включена в проект «Модернизация региональных систем образования» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Здание, расположенное по адресу Абрикосовая, 23, было открыто в 1988 году и обслуживает начальные классы микрорайона Макаренко и соседних территорий.

Господин Прошунин отметил, что капитальный ремонт корпуса начальной школы гимназии №6 проводится впервые за 37 лет. Из трех уровней бюджета выделено более 134 млн руб. на все виды работ, в том числе на замену инженерных систем и приобретение оборудования.

Финансирование будет направлено на замену всех инженерных коммуникаций, благоустройство территории и закупку нового оборудования. Работы планируется завершить в ноябре. В период ремонта занятия будут проходить в другом корпусе гимназии на улице Макаренко.

Сейчас подрядчик занимается демонтажными работами внутри здания, задействовано 25 строителей. По указанию главы города профильные службы администрации контролируют выполнение графика и качество работ на всех этапах.

Также в 2025 году в Сочи планируется капитальный ремонт 13 объектов коммунальной инфраструктуры и строительство более 21 км водопроводных и канализационных сетей. Эти мероприятия направлены на повышение качества коммунальных услуг для свыше 200 тыс. жителей города. Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию ЖКХ и благоустройства. Финансирование будет осуществляться за счет краевого бюджета и бюджета Сочи, а выполнение работ запланировано на второй-четвертый кварталы 2025 года.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте началось строительство магистрального коллектора в микрорайоне Соболевка протяженностью около 2 км, который реализуется в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры при поддержке губернатора Краснодарского края. Выполнено 9% работ, задействованы около 20 специалистов и 12 единиц техники, а общий объем финансирования из бюджетов разных уровней составляет почти 480 млн руб.

Мария Удовик