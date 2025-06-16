Еще четверо нижегородцев освобождены из украинского плена

Четырех нижегородских бойцов вернули из плена в результате российско-украинского обмена 14 июня. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

Также из плена освободили одного белоруса, родственники которого обращались за помощью к нижегородскому омбудсмену. Все возвращенные получают медицинскую и психологическую помощь в Белоруссии, позже их доставят в Россию.

Обмен прошел в рамках соглашений, подписанных в Стамбуле 2 июня. В обменные списки включили военных младше 25 лет, тяжелобольных и тяжелораненых.

Как писал «Ъ-Приволжье», в результате предыдущих обменов домой вернулись 35 нижегородских бойцов.

Ирина Николаева