Концерн «Калашников» нарастил объем производства управляемых боеприпасов «КУБ-Э»

Концерн «Калашников» существенно нарастил объемы производства управляемых боеприпасов (УБ) «КУБ-Э» повышенного могущества в 2025 году относительно 2024-го, сообщает пресс-служба предприятия. Сейчас концерн приступил к производству этих УБ в рамках очередного экспортного контракта, подписанного с российской стороны АО «Рособоронэкспорт». Первый экспортный контракт заключили в октябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников»

«КУБ-Э» — комплекс с УБ, предназначенный для поражения небронированных одиночных и групповых наземных объектов. Может применяться как в дневное, так и в ночное время при порывах ветра до 10 м/с на высоте 150-1000 м. Радиус действия комплекса — до 25 км. Скорость полета «КУБ-Э» составляет до 130 км/ч. Тип боевой части комплекса — осколочно-фугасная.