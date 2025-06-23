Строительство маслозавода в Азове выходит на финишную прямую

Руководитель Региональной службы ГСН РО Ярослав Кулик с рабочим визитом посетил строительную площадку завода по производству льняного масла компании «АСВА». Об этом сообщили в региональной службе госстройнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По сообщению ведомства, на территории в 7,5 га построено предприятие с полным производственным циклом, емкости для единовременного хранения до 27 тыс. тонн льна и 7 тыс. тонн льняного масла, склад для напольного хранения жмыха на 7,5 тыс. тонн.

В настоящее время на объекте завершаются работы по пусконаладке инженерных систем и благоустройству. Объект находится в высокой степени готовности.

Ранее «Ъ-Ростов» рассказывал, что инвестиционный проект компании «АСВА» по строительству завода по переработке льна и производству льняного масла в Азовском районе Ростовской области выходит на финальный этап. Ввод в эксплуатацию намечен на август 2025 года.

Валентина Любашенко