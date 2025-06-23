Жителя Нижнекамска задержали по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнекамска, который планировал взрыв на нефтехимическом комплексе, где работал. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, задержанный намеревался заложить самодельное взрывное устройство на территории крупного нефтехимического комплекса в Нижнекамске.

«Согласно плану, разработанному украинскими спецслужбами, задержанный должен был забрать взрывное устройство из тайника, незаметно пронести его и заложить на территории предприятия, на котором работал фигурант дела, после чего покинуть страну», — говорится в сообщении .

Сотрудники ФСБ проверили указанные координаты и изъяли элементы взрывного устройства. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о подготовке теракта.

Анар Зейналов