ЕС допустил восстановление санкций против Ирана

Евросоюз может восстановить санкции против Ирана, если проблема с его ядерной программой не разрешится. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«В рамках СВПД у нас есть действующие обязательства. У нас есть механизм быстрого реагирования, который заключается в восстановлении всех санкций, если не будет улучшений. И, конечно, это означает, что, если все согласны, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, мы должны работать в этом направлении»,— сказала Кая Каллас на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

В 2015 году Иран и шесть международных посредников — Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция — подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций. В 2018 году США вышли из соглашения, а Иран постепенно начал отказываться от выполнения некоторых обязательств.

Соглашение предусматривает механизм snapback: восстановление всех введенных против Тегерана санкций Совбеза ООН. «Евротройка» (Франция, Великобритания и Германия) грозились воспользоваться этих механизмом, если с Ираном не будет заключена новая ядерная сделка. Возможность запустить snapback истекает 18 октября. 20 июня в Женеве состоялись переговоры Ирана и «евротройки».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Лусине Баласян