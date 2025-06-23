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За неделю в Ростовской области два человека погибли в пожарах

В Ростовской области за минувшую неделю в результате пожаров погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России региона.

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Из сообщения также следует, что спасатели выезжали на 83 сообщения о пожарах, из них 14 — возгорания сухой растительности. Спасти удалось шесть человек. На водных объектах зарегистрировали одно происшествие, погиб один человек.

Вместе с тем, подразделения 32 раза привлекали к ликвидации последствий ДТП. Они спасли восемь человек.

Мария Хоперская

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