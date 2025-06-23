В Ульяновской области женщину оштрафовали за экстремистское высказывание

В Чердаклинском районе 35-летняя женщина признана судом виновной в том, что в июле 2024 года разместила в социальной сети комментарий, содержавший экстремистское высказывание. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В отношении гражданки было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

В результате суд постановил подвергнуть жительницу региона штрафу в размере 10 тыс. руб.

Алексей Алексеев