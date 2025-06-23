Для фигуранта дела о покушении на главу Крыма запросили 12 лет колонии

В Южном окружном военном суде гособвинение потребовало назначить Владимиру Боднарю, одному из троих обвиняемых по делу о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, 12 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уголовные дела в отношении Владимира Боднаря, Владимира Ананьева и Оксаны Шевченко поступили в суд в феврале 2025 года. Ранее суд приговорил Шевченко к 10 годам колонии.

В ходе прений сторон прокуратура обосновала необходимость строгого наказания для Владимира Боднаря, отметив серьезность предъявленных обвинений. Ожидается, что приговор по делу будет вынесен в ближайшее время.

Анна Гречко