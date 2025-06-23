В Лефортовском тоннеле перекрывали движение из-за загоревшейся машины

В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся легковой автомобиль. Из-за этого перекрывали движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца. В 11:41 движение было восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта.

По данным агентства «Москва», загорелся Mercedes, пожарные подразделения пешком шли в тоннель до места возгорания. Telegram-канал 112 уточняет, что водитель успел покинуть машину.

Лефортовский тоннель проходит под Яузой и парком. Это один из самых протяженных тоннелей в городе (3,2 км).