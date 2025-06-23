С начала купального сезона в Челябинской области утонули 13 человек

В Челябинской области за 21 и 22 июня зафиксированы два случая гибели людей на воде. С начала сезона утонули 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

21 июня в селе Кичигино в реке Увелька утонул 32-летний мужчина. На следующий день в Челябинске на озере Балчуг погиб 58-летний отдыхающий. Оба находились в необорудованных для купания местах и, по предварительным данным, были в состоянии алкогольного опьянения. Тела переданы полиции.

С начала купального сезона в регионе на воде погибли уже 13 человек, включая одного ребенка. При этом на официальных пляжах (в области их 202) за последние десять лет не зарегистрировано ни одного смертельного случая. МЧС призывает граждан избегать необорудованных для купания мест, напоминая, что пренебрежение правилами безопасности приводит к трагическим последствиям.

Анастасия Гемель