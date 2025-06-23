В Крыму будут судить лидера ячейки запрещенной религиозной организации

Следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Керчи, которого обвиняют в организации деятельности запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, фигурант продолжал координировать работу местной ячейки после того, как Верховный суд РФ в 2017 году признал организацию экстремистской и принял решение о ее ликвидации.

Обвиняемый, как полагают следователи, входил в состав высшего звена управления керченского подразделения и обеспечивал проведение собраний, на которых, по данным следствия, распространялись идеи, противоречащие российскому законодательству. Его деятельность была пресечена сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД при участии бойцов ОМОН Росгвардии. В ходе обысков были изъяты материалы, признанные запрещенными.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Следствие утверждает, что собрано достаточное количество доказательств, и дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Вячеслав Рыжков