В Самаре из-за несчастных случаев на воде увеличили число профилактических рейдов

В Самаре усилена работа по предупреждению происшествий в реках и на несанкционированных пляжах, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Совместные профилактические рейды проводят подразделения полиции самарского УМВД России, инспекторское отделение центра ГИМС областного ГУ МЧС, сотрудники регионального ОСВОД, МКУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара», ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» и комиссии районных администраций.

Центр ГИМС с начала купального сезона проводит ежедневные патрулирования. На судоводителей и судовладельцев составлено около 250 протоколов по факту нарушений.

По данным силовиков, в текущем году зарегистрировано 24 происшествия на воде. 22 человека удалось спасти. 12 человек, включая одного ребенка, погибли. Кроме того, произошло шесть аварий с маломерными судами, 1 человек погиб. В среду, 18 июня, спасатели «ПСС Самарской области» спасли двоих мужчин на воде в Красноглинском районе.

Официальные пляжи в Самаре расположены под I, II и IV очередями набережной Волги, в районе спуска по улице Советской Армии, Загородного парка, Барбошиной поляны, санатория «Можайский», в Красноглинском районе и на Мастрюковских озерах.

Сабрина Самедова