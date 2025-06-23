Расходы бюджета Пермского края на национальную безопасность выросли почти на 20%

Правительство региона опубликовало отчет об исполнении бюджета за пять месяцев 2025 года. Как следует из документа, доходы за этот период превысили 120,559 млрд руб., это на 6,4% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. Доходы от налоговых поступлений составили 62,242 млрд руб. (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 3,2%). Еще более 12,8 млрд руб. край получил за счет безвозмездных поступлений (рост 7,2%). Среди последних — 8,267 млрд руб. (рост 7,2%) составили дотации из федерального бюджета, 1,99 млрд — федеральные субсидии, 1,39 млрд руб.— субвенции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Расходы бюджета за пять месяцев превысили 124,5 млрд руб. Увеличение расходов фиксируется по статьям «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (1,651 млрд руб., рост 19,6%), «Национальная экономика» (29,966 млрд руб., рост 38,5%), «Образование» (35,762 млрд руб., 20,3%), «Культура и кинематограф» (5,932 млрд руб., 24,3%), «Здравоохранение» (12,568 млрд руб., 31,4%), «Социальная политика» (25,05 млрд руб., 27,1%), «Физкультура и спорт» (4,165 млрд руб., 37,2%). Дефицит бюджета по итогам пяти месяцев 2025 года составляет свыше 4 млрд руб.