Лучший снайпер хоккейной «Сибири» покинул Новосибирск после двух сезонов

«Сибирь» рассталась со своим лучшим снайпером двух последних сезонов — канадцем Энди Андреоффом. Об истечении срока контракта сообщила пресс-служба новосибирского хоккейного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Энди Андреофф пришел в «Сибирь» в 2023 году и провел за команду два сезона. В первом из них он забросил 27 шайб (седьмое место в Континентальной хоккейной лиге), во втором — 22. Всего за 137 матчей нападающий набрал 81 очко.

«Мы благодарим Энди за яркую игру в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере!»,— говорится в пресс-релизе «Сибири».

Ранее сообщалось, что по окончании сезона 2024/2025 новосибирскую команду покинули еще два североамериканца — нападающие Тэйлор Бек и Брендан Лайпсик.

Валерий Лавский