В Саратове будут судить жителя Москвы за взятку декану

Кировский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о даче взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) в отношении 41-летнего жителя Москвы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, в августе минувшего года фигурант договорился через своего знакомого, жителя Саратова, о встрече с деканом факультета магистратуры и аспирантуры Поволжского института Управления им. П.А. Столыпина — филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС», чтобы дать взятку за сдачу сессий без проверки знаний. В октябре житель Москвы встретился с ним и передал 100 тыс. руб. от требуемых 300 тыс. руб. Декану за взятку предстояло также обеспечить фигуранту дальнейшее покровительство.

Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов