Экс-главе «Сибстройинвеста» вернули квартиру для выплаты долга дольщикам

По иску прокуратуры суд в Красноярском крае вернул экс-гендиректору ООО «Сибстройинвест» Геннадию Торгунакову двухэтажную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края

«Экс-гендиректор фиктивно передал права собственности на двухэтажную квартиру своей супруге, а затем знакомому Евгению Генералову»,— говорится в сообщении. Прокуратура направила в суд иск о признании сделки недействительной, после чего суд вернул квартиру в собственность должника. Теперь ее могут взыскать в пользу кредиторов.

Как писал «Ъ-Сибирь», приговор Геннадию Торгунакову суд вынес в августе 2024 года. Ему назначили 10 лет и 10 месяцев в колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и присвоение (ст. 160 УК РФ). По версии следствия, компания «Сибстройинвест» заключала договоры долевого участия в строительстве двух многоэтажных жилых домом на улице Грунтовой и одного дома на улице Металлургов. Однако, установили правоохранители, застройщик использовал средства дольщиков не по целевому назначению. Сумма ущерба составила более 600 млн руб.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Красноярского края привлек Геннадия Торгунакова и еще двух бывших руководителей компании к субсидиарной ответственности. По требованию прокуратуры региона их обязали выплатить кредиторам 860 млн руб.

Александра Стрелкова