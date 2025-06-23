Часть Ростова-на-Дону осталась без горячей воды до 17 июля

В Ростове-на-Дону в понедельник, 23 июня, началась подготовка к предстоящему отопительному сезону. Из-за этого часть улиц осталась без горячего водоснабжения. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на время третьего этапа гидравлических испытаний теплосетей без горячей воды остались жители следующих улиц: проспект Соколова, Малюгина, 21-й Линия, Береговая и Пушкинская, а также переулок Халтуринский. Одновременно проводятся плановые работы на теплоисточниках от центральной котельной на улице Береговая, 69.

Подача горячей воды в отключенных районах будет восстановлена до 17 июля.

Мария Хоперская