В Ярославле объяснили изменение режима работы травмпункта

Ярославский травмпункт больницы имени Семашко на улице Носкова изменит режим работы в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что с июля травмпункт будет работать в круглосуточном режиме только пять дней в неделю. Во вторник и четверг учреждение будет открыто с 8:00 до 20:00. В таком режиме травмпункт будет работать месяц.

«Специально выбрали месяц с наименьшей посещаемостью. Работы будут проводиться поздними вечерами дважды в неделю, чтобы максимально не мешать процессу»,— объяснили в больнице.

Алла Чижова