Травмпункт в Ярославле изменит режим работы

Ярославский травмпункт больницы имени Семашко на улице Носкова изменит режим работы на два летних месяца. С июля по август 2025 года он будет работать в круглосуточном режиме только пять дней в неделю. Во вторник и четверг учреждение будет открыто с 8:00 до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Вечером и ночью по вторникам и четвергам услуги будут доступны только в травмпункте больницы имени Соловьева. Представители больницы имени Семашко подчеркнули важность этого графика и отметили, что изменения временные. Информация о возобновлении круглосуточного режима будет предоставлена позже.

Антон Голицын