В Курской области сменили главу Суджанского района

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что исполняющий обязанности главы Суджанского района Юрий Дмитрюков сложил свои полномочия. Его пост занял руководитель волонтерского центра «Патриот» Алексей Спиридонов.

По словам врио губернатора, врио главы района принял решение об увольнении по собственному желанию в прошлую пятницу. «Депутаты рассмотрели вопрос этот, удовлетворили просьбу Юрия Витальевича»,— сказал Александр Хинштейн на заседании регионального правительства (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что депутаты представительного собрания единогласно поддержали кандидатуру Алексея Спиридонова на должность главы района. Господин Спиридонов в качестве волонтера занимался эвакуацией жителей курского приграничья, отметил господин Хинштейн.

Господин Дмитрюков находился в должности главы района с 13 декабря 2024 года. В начале июня Александр Хинштейн говорил, что он не сможет участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на пост из-за отсутствия высшего образования. Также указывалось, что господин Дмитрюков расположился на последнем месте рейтинга активности глав муниципальных образований в соцсетях.

Петр Бузлаев