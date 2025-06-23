Девять сетей в Челябинской области согласились ограничить наценку на продукты

Крупные торговые сети Челябинской области подписали декларации о сдерживании цен на основные продукты питания, сообщили в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона. Мера направлена на стабилизацию потребительского рынка и реализуется в соответствии с постановлением правительства РФ.

Девять юридических лиц, управляющих более чем 700 магазинами, договорились ограничить торговую наценку на ключевые товары первой необходимости до 7–10%. В список вошли подсолнечное масло, курица, яйца, молочная продукция, крупы, сахар, хлеб, овощи (картофель, морковь, свекла, лук), яблоки, макаронные изделия, мука, вареная колбаса, чай и соль.

Среди участников инициативы — ООО «Компания Метрополис», ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», ООО «Агрофирма «Ариант», а также несколько местных индивидуальных предпринимателей и торговых сетей. Власти рассчитывают, что соглашение поможет сдержать рост цен и поддержит население в условиях экономической нестабильности.

Татьяна Андреева