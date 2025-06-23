Ранняя уборка на Дону может снизить качество зерна

Качество зерна в Ростовской области может ухудшиться из-за раннего начала уборочной кампании и ливневых дождей. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на замдиректора по науке Федерального Ростовского аграрного научного центра Артема Гринько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным Минсельхозпрода, массовая уборка ранних зерновых стартует в регионе в третьей декаде июня. Сбор урожая начинается на 2-3 недели раньше среднемноголетних значений, что создает предпосылки для роста доли щуплого зерна.

«Оно отличается пониженной массой и по этому показателю не соответствует 2-3-му классам, то есть будет отнесено к 4-му продовольственному классу или даже к фуражу»,— отметил эксперт.

По словам ученого, перед началом жатвы качество зерна оценивалось как минимум не хуже прошлогоднего. В этом отношении 2025 год уступает благоприятному 2023 и похож на 2024, даже в некоторых почвенно-климатических зонах качество выше. Однако ситуация может измениться из-за ливневых дождей. Осадки способны существенно снизить качество урожая в период полной спелости зерна, поскольку способствуют вымыванию клейковины и белка.

В 2024 году доля зерна продовольственных кондиций в общем объеме урожая, собранного в Ростовской области, снизилась на 9%. По итогам уборки 3-му классу соответствовало 17,5% или 1,7 млн тонн пшеницы, 4-му классу — 51,6% или свыше 5,1 млн тонн. В 2023 году доля пшеницы 3-го класса составляла 20,79%, 4-го класса — 56,85%, отмечает специалист.

Валентина Любашенко