Муниципальные автономные учреждения Ярославля нарастили прибыль

Муниципальные автономные учреждения (МАУ) Ярославля увеличили прибыль в 2024 году. Об этом говорится в сводной информации об итогах деятельности таких обществ. Отчет мэрия представила в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Общая прибыль всех МАУ составила 64,7 млн руб., годом ранее она была 28,1 млн руб. Наибольшую прибыль принес «Ярославский зоопарк» — 44,7 млн руб. Санаторий «Ясные зори» получил прибыль в 5,7 млн руб. после убытка 20,6 млн руб. в 2023 году. У санатория увеличилась прибыль за счет работы центра информационного содействия контрактной службе и увеличения муниципального задания. «Дирекция спортивных сооружений» получила убыток в 0,6 млн руб. в связи с уходом ряда арендаторов.

«Институт развития стратегических инициатив» получил прибыль 0,7 млн руб. Всего в городе действовало 41 МАУ, общая сумма доходов которых составила в 2024 году 3,7 млрд руб., что на 41% больше, чем в 2023 году. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году прибыль показало и большинство принадлежащих Ярославлю акционерных обществ.

Антон Голицын