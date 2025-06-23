В Горном Алтае изменятся условия реализации МИПов

Власти Республики Алтай планируют внести изменения в закон, устанавливающий критерии масштабных инвестиционных проектов (МИП), для реализации которых инвестор может получить землю без торгов. Поправки были обсуждены и одобрены на заседании комитета госсобрания — эл курултая региона по экономической, финансовой и налоговой политике 23 июня, сообщил глава Горного Алтая Андрей Турчак.

По его словам, новая редакция закона устанавливает четкие обязательства инициатора проекта по участию в социально-экономическом развитии республики «с фиксацией числа создаваемых рабочих мест, объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет и конкретной формы участия инвестора в развитии региона». Инвестор в области жилищного строительства должен будет передать от 8% до 20% жилых помещений, которые в дальнейшем власти выделят детям-сиротам, учителям, врачам, соцработникам и т. д. Еще оно условие для инвесторов — перечисление в консолидированный бюджет региона не менее 8% от общего объема инвестиций. «Реализация инвестпроекта не может нарушать исконную среду проживания и традиционного самобытного уклада и хозяйственной деятельности коренного народа и малочисленных этнических общностей»,— отметил также господин Турчак.

Законопроект госсобрание рассмотрит на сессии 24 июня.

Республика Алтай — не единственный сибирский регион, который в последнее время вносит изменения в практику МИПов. Как писал «Ъ-Сибирь», в начале июня законодательное собрание Новосибирской области приняло в первом чтении законопроект, значительно повышающий финансовую планку для получения бизнес-проектом этого статуса. Предполагается, что для Новосибирска порог вырастет в два с половиной раза, для Новосибирского района — в три. 25 июня законодательная дума Томской области планирует скорректировать закон о земельных отношениях. Поправки увеличат объем жилья, который инвестор должен передать муниципальным властям при реализации МИПа, с 3% до 6,5%.

Валерий Лавский