Проекты разительно дорожают

Законодательное собрание Новосибирской области приняло в первом чтении законопроект, значительно повышающий финансовую планку для получения бизнес-проектом статуса масштабного инвестиционного проекта (МИП). Он позволяет предпринимателям получить земельный участок без торгов. Так, для Новосибирска порог вырастет в два с половиной раза, для Новосибирского района — в три. Но ко второму чтению эти показатели могут быть скорректированы. Несколько депутатов высказали опасение, что новые условия сделают невозможным МИП для среднего бизнеса. Корректировку допускают и в областном министерстве экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После принятия закона бесплатная земля для реализации проектов обойдется инвесторам значительно дороже

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ После принятия закона бесплатная земля для реализации проектов обойдется инвесторам значительно дороже

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На сессии 5 июня законодательное собрание Новосибирской области рассмотрело в первом чтении законопроект, меняющий критерии для получения бизнес-проектом статуса МИП. Согласно документу, внесенному губернатором Андреем Травниковым, минимальный необходимый объем инвестиций для его реализации повышается для Новосибирска в два с половиной раза — с 600 млн до 1,5 млрд руб., для Новосибирского района втрое — с 500 млн до 1,5 млрд руб. Для других городов региона предусмотрен двукратный рост — с 250 млн до 500 млн руб., а в остальных муниципалитетах планку предложено оставить на прежней высоте в 50 млн руб. Новые нормы не касаются МИПов, предусматривающих строительство социальных объектов и расселение ветхого жилья.

Статус МИП позволяет предпринимателю после одобрения проекта областными властями получить земельный участок для его реализации без торгов. Первый МИП —компании «Топатомклиник» по строительству ПЭТ-центра ранней диагностики рака — был одобрен в 2016 году. В числе других проектов — строительство промышленно-логистического парка «Восточный», птицекомплекса «Инд-Сибирь», центра обработки и хранения данных «Нэолайн», комплекса переработки масличных культур «Маслов» и т. д.

«Существующие критерии отбора в части минимально необходимого общего объема инвестиций были установлены в 2016 году. По истечении девяти лет действующие параметры минимального объема инвестиций уже не соответствуют критериям масштабности реализуемых проектов»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. По оценке ее авторов, практика показала, что стоимость производственных проектов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие территории, значительно превышает существующий порог.

«Необходимо повышение эффективности использования земельных участков, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, и именно отдавать приоритет проектам, которые оказывают максимальное социально-экономическое влияние на развитие нашего региона»,— рассказал о цели законопроекта представивший его депутатам министр экономического развития Лев Решетников.

Он добавил, что за последние годы в Новосибирске и Новосибирском районе значительно выросла конкуренция инвесторов за участки.

Но ряд депутатов высказали сомнение в целесообразности такого подхода в нынешних сложных экономических условиях и при высокой процентной ставке кредитов коммерческих банков. «Мы хотим вообще малый бизнес на территории Новосибирской области похоронить?»,— спрогнозировал последствия принятия закона Вячеслав Илюхин (избран от партии «Родина»). По его мнению, изменение закона приведет «к какой-то монополизации» с ростом цен и снижением качества работ.

Коммунист Ашот Рафаелян, возглавляющий АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (является оператором крупнейшего проекта комплексного развития территории в области — строительства микрорайона Клюквенный), также уверен, что повышение финансовых требований к МИПам снизит круг потенциальных инвесторов, в первую очередь, из числа местных компаний. Его коллега по фракции КПРФ Вадим Агеенко напомнил, что в 2016 году закон о МИПах изначально принимался для поддержки именно среднего бизнеса, а его новая редакция воспринимается как попытка «отсечь средний бизнес и поставить крутых ребят».

В свою очередь, спикер заксобрания Андрей Шимкив («Единая Россия») поддержал законопроект.

«Мы специально отсекаем это (небольшие инвестпроекты.— «Ъ»). Мало полтора миллиарда!.. Разговор тут не про малый бизнес, а как раз чтобы в городе Новосибирске не появлялись склады»,— заявил он.

В итоге 56 из 60 присутствовавших на сессии депутатов проголосовали за законопроект. Поправки ко второму чтению будут приниматься до 17 июня. «После 17 июня всех желающих приглашаем на площадку комитета для обсуждения ко второму чтению»,— обратилась к участникам заседания вице-спикер — председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности заксобрания Ирина Диденко.

Следующая сессия запланирована на 3 июля. По мнению господина Шимкива, законопроект к этому времени необходимо «отработать как можно тоньше». Депутат от КПРФ Владимир Анисимов предложил окончательный вариант документа подготовить по итогам расчета изменения стоимости строительства с 2016 года. Уже подготовленная поправка господина Рафаеляна (копия есть в распоряжении «Ъ-Сибирь») предполагает рост минимального объема инвестиций в МИП для Новосибирска и Новосибирского района только до 750 млн руб.

«Понятно, что правительство хочет, чтобы приходили крупные инвесторы. Но есть риск того, что увеличение порога входа в МИП оттолкнет сравнительно небольших инвесторов. Конечно, крупные проекты — это хорошо, но, на мой взгляд, рыночная ситуация сейчас этому не очень способствует»,— считает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

«Будет рабочая группа для корректировки. Дальше все вместе обсудим. Это только наши предложения, а там в консенсусе с депутатами решим. Мы не жестко настаиваем, мы предлагаем»,— ответил Лев Решетников на вопрос «Ъ-Сибирь» о возможности внесения изменений в законопроект.

Бюджетный комитет заксобрания ранее порекомендовал областному правительству принять к законопроекту нормативные акты, регламентирующие порядок расторжения соглашений о реализации МИПов и изъятия земельного участка у инвестора, если тот нарушил условия соглашения.

Валерий Лавский